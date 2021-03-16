Американський актор Яфет Котто пішов з життя 16 березня. Чоловікові був 81 рік. Котто був популярним артистом й здобув собі славу роллю злочинця у фільмі "бондіани", а також участю у стрічці "Чужий".

Про раптовий відхід у вічність Яфета Котто сповістила його дружина Тесса, з якою вони прожили у шлюбі 24 роки. Відомо, що актор помер на Філіппінах.

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"Я надзвичайно засмучена й досі шокована смертю мого чоловіка. У нас було так багато планів, які ми обговорювали, дорогий. Ти мав дати багато інтерв'ю й отримав пропозиції для участі у фільмах Тома Круза. Хоч ти і грав злочинців у деяких своїх фільмах, для мене ж й для інших людей ти завжди залишатимешся героєм. Важко знайти таку хорошу людину, батька й чоловіка", – написала у публікації Тесса Сінахон.

Яфет Котто народився у 1939 році у Нью-Йорку й почав кар'єру актора у 24 роки. Чоловік зіграв головного злодія у восьмому фільмі "бондіани" – "Живи і дай померти", а також брав участь у зйомках фільмів "Чужий", "Чоловік, що біжить", "Ляльководи".