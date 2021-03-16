Американский актер Яфет Котто ушел из жизни 16 марта. Мужчине был 81 год. Котто был популярным артистом и снискал себе славу ролью преступника в фильме "бондианы", а также участием в фильме "Чужой".

О внезапном уходе в вечность Яфета Котто сообщила его жена Тесса, с которой они прожили в браке 24 года. Известно, что актер умер на Филиппинах.

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"Я очень расстроена и до сих пор в шоке от смерти моего мужа. У нас было так много планов, которые мы обсуждали, дорогой. Ты должен был дать много интервью и получил предложения для участия в фильмах Тома Круза. Хоть ты и играл преступников в некоторых своих фильмах для меня же и для других людей ты всегда будешь оставаться героем. Трудно найти такого ​​хорошего человека, отца и мужа", – написала в публикации Тесса Синахон.

Яфет Котто родился в 1939 году в Нью-Йорке и начал карьеру актера в 24 года. Мужчина сыграл главного злодея в восьмом фильме "бондианы" – "Живи и дай умереть", а также принимал участие в съемках фильмов "Чужой", "Бегущий человек", "Кукловоды".