Помер відомий комік та актор Боб Сагет
10 січня 2022 , 11:28Читать новость на русском
Джерело:Metro
Американського комедіанта й зірку сіткому "Повний дім" Боба Сагета знайшли мертвим 9 січня. На момент смерті чоловікові було 65 років.
Відомо, що тіло Боба Сагета виявили в одному із готелів Орландо, штат Флорида, куди він приїхав у рамках свого комедійного туру. Першим про смерть артиста повідомив місцевий шериф. Пізніше втрату підтвердила і сім'я Сагета.
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Причину смерті стендап-коміка не повідомляють, але слідів насильницької смерті чи вживання наркотиків правоохоронці не знайшли.
Помер Боб Сагет / Фото Getty Images
Свої співчуття стосовно втрати Боба Сагета вже висловили його зіркові колеги – Джим Керрі, Вупі Голдберг та Стів Мартін.
- "Боб Сагет помер сьогодні у віці 65 років. У нього було велике серце та дивовижний комічний розум. Він подарував світу багато радості і прожив своє життя заради добра",
– написав Джим Керрі.
- "Пливи далі мій друже, Боб Сагет. Мої співчуття його дочкам та іншій родині",
– поділилась Вупі Голдберг.
- "Це сумний день для всього світу коміків",
– висловився актор Стів Мартін.
Що відомо про Боба Сагета?
- Боб Сагет відомий за роллю Денні Таннера в американському ситкомі "Повний дім", а також як ведучий телепередачі America's Funniest Home Videos (Найсмішніше відео Америки).
- У 2005 році комік долучився до зйомки відомого серіалу "Як я зустрів вашу маму", де озвучував оповідача Теда Мосбі.
- Комедіант випробовував свої сили й у режисурі. У 1998 році вийшов його перший повнометражний фільм "Брудна робота".