Відомо, що тіло Боба Сагета виявили в одному із готелів Орландо, штат Флорида, куди він приїхав у рамках свого комедійного туру. Першим про смерть артиста повідомив місцевий шериф. Пізніше втрату підтвердила і сім'я Сагета.

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Причину смерті стендап-коміка не повідомляють, але слідів насильницької смерті чи вживання наркотиків правоохоронці не знайшли.



Помер Боб Сагет / Фото Getty Images

Свої співчуття стосовно втрати Боба Сагета вже висловили його зіркові колеги – Джим Керрі, Вупі Голдберг та Стів Мартін.

"Боб Сагет помер сьогодні у віці 65 років. У нього було велике серце та дивовижний комічний розум. Він подарував світу багато радості і прожив своє життя заради добра",

– ​написав Джим Керрі.

"Пливи далі мій друже, Боб Сагет. Мої співчуття його дочкам та іншій родині",

– поділилась Вупі Голдберг.

"Це сумний день для всього світу коміків",

– висловився актор Стів Мартін.

Що відомо про Боба Сагета?