Известно, что тело Боба Сагета обнаружили в одном из отелей Орландо, штат Флорида, куда он приехал в рамках своего комедийного тура. Первым о смерти артиста сообщил местный шериф. Позже потерю подтвердила и семья Сагета.

Также читайте Умерла Кэри Хьюм – лауреат Букеровской премии

Причину смерти стендап-комика не сообщают, но следов насильственной смерти или употребления наркотиков правоохранители не нашли.

Помер Боб Сагет
Умер Боб Сагет / Фото Getty Images

Свои соболезнования относительно потери Боба Сагета уже выразили его звездные коллеги – Джим Керри, Вупи Голдберг и Стив Мартин.

  • "Боб Сагет умер сегодня в возрасте 65 лет. У него было большое сердце и удивительный комический ум. Он подарил миру много радости и прожил свою жизнь ради добра",
    – написал Джим Керри.
  • "Плыви дальше мой друг, Боб Сагет. Мои соболезнования его дочерям и другим членам семьи",
    – поделилась Вупи Голдберг.
  • "Это печальный день для всего мира комиков",
    – высказался актер Стив Мартин.

Что известно о Бобе Сагете?

  • Боб Сагет известен по роли Дэнни Таннера в американском ситкоме "Полный дом", а также как ведущий телепередачи America's Funniest Home Videos (самое смешное видео Америки).
  • В 2005 году комик присоединился к съемке известного сериала "Как я встретил вашу маму", где озвучивал рассказчика Теда Мосби.
  • Комедиант испытывал свои силы и в режиссуре. В 1998 году вышел его первый полнометражный фильм "Грязная работа".