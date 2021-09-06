Помер відомий французький актор Жан-Поль Бельмондо

Зірка французького кінематографу Жан-Поль Бельмондо помер 6 вересня 2021 року. Акторові було 88 років. Постать Жана-Поля Бельмондо є дуже цінною для кіно Франції, адже за своє життя актор виконав не один десяток ролей й зробив великий внесок у розвиток кінематографу цієї країни.

Видатний французький артист Жан-Поль Бельмондо пішов з життя. Про це повідомило видання RTL. Причину смерті кіноактора поки не оголосили.

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Відхід у вічність культового актора підтвердив і його адвокат. Він сповістив, що Бельмондо завершив життєвий шлях у себе вдома, у Парижі.

Що відомо про актора Жана-Поля Бельмондо?

Жан-Поль Бельмондо народився 9 квітня 1933 року у передмісті Парижа. Майбутній актор зростав у сім'ї відомого скульптора, професора витончених мистецтв – Поля Бельмондо.

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Помер Жан-Поль Бельмондо / Фото Global Look Press