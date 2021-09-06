Менше ніж за годину після того, як інформація про смерть Жан-Поля Бельмондо розлетілася світом, президент Франції поділився зворушливим дописом у твіттері. Проникливу публікацію Емманюель Макрон присвятив покійній зірці кінематографу.

Важливо Помер відомий французький актор Жан-Поль Бельмондо

Він наголосив, що Жан-Поль Бельмондо зробив великий вклад у розвиток французького кіно й був різноплановим героєм, у якому кожен знаходив щось близьке.

Він назавжди залишиться чудовим. Жан-Поль Бельмондо був національним надбанням, сповненим розпачу й вибухового сміху, з гучними голосом і стрімким тілом, піднесеним героєм і знайомою постаттю, невтомним сміливцем і чарівником слів,

– щемливо написав Емманюель Макрон.

Французький актор Жан-Поль Бельмондо / Фото з твіттера Емманюеля Макрона

Зазначимо, Жан-Поля Бельмондо асоціюють з "новою хвилею" кінематографу. Світову популярність він отримав за головну роль у повнометражному фільмі "На останньому подиху", який зняв Жан-Люк Годар.

2016 року актора навіть нагородили "Золотим левом" за внесок у кінематограф. На його рахунку безліч престижних кінопремій і головних ролей у культових французьких картинах.