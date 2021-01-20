Знаменитый украинский дизайнер Сергей Ермаков скончался 20 января в Киеве. Ему было 48 лет. Ермакова знали далеко за пределами Украины. Он одевал Камалию, Светлану Лободу, Машу Ефросинину, Дашу Астафьеву, Надежду Мейхер и многих других артисток украинской эстрады. Последняя же коллекция модельера была посвящена Украине.

О смерти Сергея Ермакова сообщила его подруга и известная светская львица Светлана Вольнова на своей странице в Facebook. Женщина написала: "Умер наш прекрасный, наш удивительный, наш талантливый дизайнер Сергей Ермаков, друг мой любимый."

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Причину смерти известного кутюрье не сообщают. Однако, известно, что Сергей Ермаков с детства болел сахарным диабетом, который дал осложнение на глаза и почти отобрал у модельера зрение. В последнее время, Сергей Ермаков передвигался на коляске и пользовался слуховым аппаратом.



Умер Сергей Ермаков

Сергей Ермаков был известным fashion-дизайнером, который одевал много украинских звезд. Его художественное видение уважали зарубежные fashion-гуру, такие как Жан-Поль Готье и Вячеслав Зайцев. Именно в платье Ермакова популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина закрывала песенный конкурс "Евровидение-2005", который проводился в Киеве.