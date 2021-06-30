Помер Вадим Шатров – режисер кліпів МакSим

Режисер та продюсер співачки МакSим, Алсу та гурту "Сплін" помер 29 червня, у вівторок. Причиною втрати Вадима Шатрова став коронавірус.

Помер Вадим Шатров

Про втрату чоловіка повідомила його дружина Жанна Карабаєва. Режисер та продюсер хворів на коронавірус і був госпіталізований. Останніми днями він активно вів соціальні мережі, де повідомляв про свій стан.

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Вадим Шатров в дописах розповідав, що погано почувається й дихає через кисневу маску. В останній публікації чоловік написав: "А я обираю життя".

Дружина Вадима Шатрова розгублена після втрати чоловіка. Вона сама хворіє на коронавірус та зараз лікується від пневмонії. Жанна зізналась, що легені Шатрова були вражені на 55%.

Сьогодні під ранок помер мій чоловік Вадим. Друзі, я перебуваю в незрозумілій для мене ситуації. Ковід прийшов у мою сім'ю і забрав у нас із Софі Вадима! Я жодного разу в житті не була в такій ситуації,

– написала жінка.

Що відомо про Вадима Шатрова

Вадим Шатров народився 5 березня 1976 року. Він був режисером і продюсером здебільшого російських музикантів. Шатров допомагав знімати кліпи Дмитру Малікову, співачці МакSим, гуртам Animal Джаz, Anacondaz.

Остання робота чоловіка – кліп "Спасибо" для МакSим. Зазначимо, що артистка зараз також госпіталізована. Підозрюють, що вона страждає від коронавірусу. Зірка в критичному стані та перебуває в комі.