Умер Вадим Шатров

О потере мужа сообщила его жена Жанна Карабалаева. Режиссер и продюсер болел коронавирусом и был госпитализирован. В последние дни он активно вел социальные сети, где сообщал о своем состоянии.

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Вадим Шатров в публикациях рассказывал, что плохо чувствует себя и дышит через кислородную маску. В последней публикации мужчина написал: "А я выбираю жизнь".

Жена Вадима Шатрова растеряна после потери мужа. Она сама болеет коронавирусом и сейчас лечится от пневмонии. Жанна призналась, что легкие Шатрова были поражены на 55%.

Сегодня под утро умер мой муж Вадим. Друзья, я нахожусь в непонятной для меня ситуации. Ковид пришел в мою семью и забрал у нас с Софи Вадима! Я ни разу в жизни не была в такой ситуации,

– написала женщина.

Что известно о Вадиме Шатрове

Вадим Шатров родился 5 марта 1976 года. Он был режиссером и продюсером большей части российских музыкантов. Шатров помогал снимать клипы Дмитрию Маликову, певице МакЅим, группам Animal Джаz, Anacondaz.

Последняя работа мужчины – клип "Спасибо" для МакЅим. Отметим, что артистка сейчас также госпитализирована. Подозревают, что она страдает от коронавируса. Звезда в критическом состоянии и находится в коме.