Помер український сценарист та кінорежисер Геннадій Тарасуль

Відомий український режисер та член Одеського відділення Національного союзу кінематографістів України Геннадій Тарасуль пішов з життя 8 лютого. Чоловікові було 87 років.

Про втрату одного із найстарших членів Одеського відділення НСКУ Геннадія Тарасулі сповістили його колеги. Причину смерті режисера й час прощання з ним ще не оголосили.

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"Для кінематографістів він став людиною-легендою ще задовго до появи однойменної найвищої іменної нагороди – "Легенда Одеської кіностудії", яку вручали тим, хто присвятив життя створенню та зміцненню слави Чорноморського Голлівуду",

– написали у скорботному дописі представники Одеського відділення НСКУ.



Помер Геннадій Тарасуля / Фото Pexels

Що відомо про Геннадія Тарасулю?