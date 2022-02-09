О потере одного из старейших членов Одесского отделения НСКУ Геннадия Тарасули известили его коллеги. Причина смерти режиссера и время прощания с ним еще не объявлены.
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"Для кинематографистов он стал человеком-легендой еще задолго до появления одноименной высшей именной награды – "Легенда Одесской киностудии", которую вручали тем, кто посвятил жизнь созданию и укреплению славы Черноморского Голливуда",
– написали в скорбном сообщении представители Одесского отделения НСКУ.
Умер Геннадий Тарасуля / Фото Pexels
Что известно о Геннадии Тарасуле?
- Выдающийся режиссер родился 20 января 1935 года в семье военнослужащего. Окончил Одесский политехнический институт в 1959 году.
- Геннадий Тарасуль мечтал приобщиться к сфере кинематографа, поэтому решил работать в Одесской киностудии режиссером и сценаристом. Муж дебютировал, работая с Кирой Муратовой над лентой "Короткие встречи".
- Кроме этого Тарасуль был режиссером таких фильмов: "Случай из следственной практики", "Валерка, Ремка +...", "Длинные провода", "Фантазии Веснухина".
- Как сценарист Геннадий Львович присоединился к созданию таких фильмов: "Соответствующая мера", "Гени – звезда дальняя и близкая".
- У мужчины есть сын – Александр Тарасуль, также известный украинский сценарист.