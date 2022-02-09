О потере одного из старейших членов Одесского отделения НСКУ Геннадия Тарасули известили его коллеги. Причина смерти режиссера и время прощания с ним еще не объявлены.

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"Для кинематографистов он стал человеком-легендой еще задолго до появления одноименной высшей именной награды – "Легенда Одесской киностудии", которую вручали тем, кто посвятил жизнь созданию и укреплению славы Черноморского Голливуда",

– написали в скорбном сообщении представители Одесского отделения НСКУ.

Умер Геннадий Тарасуля / Фото Pexels

Что известно о Геннадии Тарасуле?