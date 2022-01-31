81-річний Говард Хассеман влітку 2021 року переніс операцію на товстій кишці. Проте, через деякий час стан актора погіршився. Саме дружина Хассемана повідомила, що артист пішов з життя через ускладнення, які з'явилися після хірургічного втручання. Пізніше цю інформацію підтвердив й менеджер Говарда Хассемана.
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"Він був новаторським талантом, другом на все життя і давнім клієнтом, чия доброта і щедрість зрівнялися з його впливом і захопленням для поколінь акторів і імпровізаційної комедії у всьому світу",
– поділився CNN менеджер актора Роббі Касс.
Говард Хассеман на зйомках "Поліцейської академії-2" / Скриншот фільму
Що відомо про Говарда Хассемана
- Говард Хессеман народився 27 лютого 1940 року в місті Лебанон, США.
- Широкій публіці він найбільш відомий за роллю диск-жокея "Доктора" Джонні Фівера в американському комедійному серіалі "Радіо Цинциннаті". За участь у шоу Хессеман був двічі номінований на премію Еммі.
- Актор також знімався у таких телешоу, як "Староста класу", "Доктор Хаус", "Швидка допомога", "Обдури мене" та "Шоу 70-х".