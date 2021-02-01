Помер український режисер Сергій Проскурня

Відомий український режисер Сергій Проскурня відійшов у вічність. Наразі причина його смерті невідома.

Джерело: фейсбук Євгена Нищука, фейсбук Ірини Подоляк

Про смерть режисера стало відомо ввечері 1 лютого. Окрім колишнього міністра культури Євгена Нищука, сумну звістку повідомила колишня народна депутатка і заступниця попереднього глави Мінкульту Ірина Подоляк.

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Це був не просто режисер, видатний культурний діяч, філософ. Я його називав "наш Драматург". Важко осягнути масштаби подій, яких торкалось його серце та креатив,

– наголосив ексміністр культури Нищук.

Зауважимо, Проскурня помер у віці 63 роки.

Що відомо про Сергія Проскурню