Помер український режисер Сергій Проскурня

1 лютого 2021 , 23:01
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Відомий український режисер Сергій Проскурня відійшов у вічність. Наразі причина його смерті невідома.

Джерело: фейсбук Євгена Нищука, фейсбук Ірини Подоляк

Про смерть режисера стало відомо ввечері 1 лютого. Окрім колишнього міністра культури Євгена Нищука, сумну звістку повідомила колишня народна депутатка і заступниця попереднього глави Мінкульту Ірина Подоляк.

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Це був не просто режисер, видатний культурний діяч, філософ. Я його називав "наш Драматург". Важко осягнути масштаби подій, яких торкалось його серце та креатив,
– наголосив ексміністр культури Нищук.

Зауважимо, Проскурня помер у віці 63 роки.

Що відомо про Сергія Проскурню

  • Режисер народився у Львові.
  • У грудні 2007 року Проскурня увійшов до команди міністра культури і туризму України Василя Вовкуна.
  • Впродовж 2009 – 2015 років працював головним режисером Черкаського драмтеатру.
  • У 2013 – 2014 роках Проскурня працював над кінопроєктом "Наш Шевченко".
  • 9 березня 2014 року з нагоди відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка вийшов фільм Проскурні "Тарас Шевченко. Ідентифікація"‪.
  • Режисер є лауреатом премій Національної спілки театральних діячів України "Експеримент" та імені Сергія Данченка.