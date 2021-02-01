Сценарист культового американського мультиплікаційного серіалу "Сімпсони", Марк Вілмор, відійшов у вічність. Чоловік помер через зараження коронавірусною інфекцією. Йому було 57 років.

Джерело: The Mirror

Про смерть Марка Вілмора повідомив його старший брат Ларрі на своїй сторінці у Twitter.

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"Мій дорогий брат, Марк Едвард Вілмор, відійшов у вічність минулої ночі. Він боровся з коронавірусною інфекцією та іншими хворобами, від яких довго страждав. Мій брат був найдобрішою, найчуйнішою та найвеселішою людиною, яку я коли-небудь знав. Я люблю тебе, молодший братику." – написав Ларрі.

My sweet sweet brother, Marc Edward Wilmore, passed away last night while battling COVID and other conditions that have had him in pain for many years. My brother was the kindest, gentlest, funniest, lion of an angel I’ve ever known. I love you little brother. pic.twitter.com/Zhcg1U4Evr — Larry Wilmore (@larrywilmore) February 1, 2021

Марк Вілмор був талановитим американським телевізійним сценаристом та продюсером. У його творчому доробку є багато сценаріїв до різноманітних фільмів і шоу, але найвизначнішою була робота над мультсеріалом "Сімпсони". Перед працею над цим популярним мультиплікаційним серіалом, до якого Вілмор долучився у 2002 році, він працював над "Вечірнім шоу" з Джеєм Лено. Також, сценарист був 10-кратним номінантом на премію "Еммі".