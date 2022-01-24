Помер Тьєррі Мюглер: найяскравіші сторінки з життя легендарного дизайнера

Французький дизайнер Тьєррі Мюглер помер 23 січня 2022 року. Видатному кутюр'є було 73 роки. Фотографа й засновника модного дому Mugler знали у всьому світі не лише через його колекції, а й через динамічний й екстравагантний спосіб життя.

Колекції Тьєррі Мюглера завжди відрізнялись новаторством форм і фасонів, авангардизмом і феєричністю. Його одяг носили найвідоміші моделі та акторки, як до прикладу, Лінда Євангеліста та Демі Мур. Тож, втрата кутюр'є неабияк сколихнула світ моди. Точної інформації від чого помер Мюглер – немає. Однак, його менеджер ствердив, що дизайнер відійшов в інший світ "за природними причинами".

До теми Помер французький дизайнер Тьєррі Мюглер

Помер Тьєррі Мюглер: біографія дизайнера

Тьєррі Мюглер народився 21 грудня 1948 року у французькому місті Страсбург. Змалечку хлопчик загорівся мистецтвом, а саме танцями і малюванням. Сім'я підтримувала Тьєррі, і в 9 років він відвідав перше заняття з класичного балету. Дизайнер досяг успіхів і пізніше навіть танцював у складі трупи Національної опери Рейну цілих 6 років.

Тьєррі Мюглер якийсь час навчався у Страсбурзькій школі декоративних мистецтв, маючи намір стати дизайнером інтер'єрів. Проте, серце кликало до іншої справи – моди, тож у 1969 році він переїхав до Парижа, де почав працювати модним стилістом.



Помер Тьєррі Мюглер: біографія / Фото Getty Images

Чоловік розробляв дизайни для невеликого бутику й одночасно випробовував свої сили в інших проєктах. Молодого й талановитого кутюр'є швидко помітили, тож його роботи стали з'являтися у великих будинках моди Барселони, Лондона та Мілану.

У 1973 році Мюглер випустив свою першу колекцію жіночого одягу під назвою Café de Paris. Одягу були притаманні строгі форми. Дизайнер зміксував мотиви 40-х років та урбаністику й присмачив це все агресивною сексуальністю. Пізніше такий стиль став візитівкою Мюглера.



Мюлер з Жаном-Полем Готьє / Фото Getty Images

1977 році кутюр'є знову "підриває" fashion-світ своїми ідеями й представляє публіці свою першу "колекцію-спектакль". Чоловік переосмислив моду, як видовище і влаштував справжнє шоу. До слова, для показів обирали лише найвідоміших супермоделей того часу – Кейт Мосс, Наомі Кемпбелл, Лінду Євангелісту.



Лінда Євангеліста на показі Mugler / Фото Getty Images

Отримавши шалену популярність, Тьєррі Мюглер у 1978 році відчиняє двері власного бутику. З часом, дизайнер представив багато колекцій, які були розраховані лише на заможних людей, і які мали великий комерційний успіх.

На початку 1990-х Мюглера запрошують стати членом Синдикату високої моди. Потім, на їхнє прохання він створить легендарну чорну максісукню для стрічки "Непристойна пропозиція", де головну героїню грала Демі Мур.



Демі Мур у сукні Mugler / кадр з фільму

Через деякий час справи модного дому Thierry Mugler погіршились, тож його засновник вирішує покинути цей бізнес. Дизайнер вирушив до Нью-Йорку і став створювати костюми для фільмів і театральних вистав, а також займався випуском парфумів.

Деякий час чоловік був персональним стилістом співачки Бейонсе й створював костюми для її сценічних виступів, а також вигадував образи для артистів Цирку Дю Солей. У 2019 році Тьєррі Мюглер одягав Кім Кардашьян на Met Gala.



Тьєррі Мюглер з Кім Кардашьян / Фото Getty Images

Мюглер активно займався бодибілдингом, однак став жертвою нещасного випадку, коли одного разу займався у спортзалі. На обличчя дизайнера впала штанга, тож він мусив перенести декілька пластичних операцій.

Стосовно особистого життя кутюр'є інформації небагато, адже ніколи він її не розголошував. Про орієнтацію дизайнера відомо, що він був гомосексуалом, але ніколи не розповідав про своїх партнерів.