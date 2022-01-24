Коллекции Тьерри Мюглера всегда отличались новаторством форм и фасонов, авангардизмом и фееричностью. Его одежду носили самые известные модели и актрисы, как к примеру, Линда Евангелиста и Деми Мур. Поэтому, потеря кутюрье изрядно всколыхнула мир моды. Точной информации от чего умер Мюглер – нет. Однако, его менеджер подтвердил, что дизайнер отошел в мир иной "по естественным причинам".
К теме Умер французский дизайнер Тьерри Мюглер
Умер Тьерри Мюглер: биография дизайнера
Тьерри Мюглер родился 21 декабря 1948 года во французском городе Страсбург. С детства мальчик загорелся искусством, а именно танцами и рисованием. Семья поддерживала Тьерри, и в 9 лет он посетил первое занятие по классическому балету. Дизайнер достиг успехов и позже даже танцевал в труппе Национальной оперы Рейна целых 6 лет.
Тьерри Мюглер какое-то время учился в Страсбургской школе декоративных искусств, намереваясь стать дизайном интерьеров. Тем не менее, сердце звало к другому делу – моде, поэтому в 1969 году он переехал в Париж, где начал работать модным стилистом.
Умер Тьерри Мюглер : биография / Фото Getty Images
Мужчина разрабатывал дизайны для небольшого бутика и одновременно испытывал свои силы в других проектах. Молодого и талантливого кутюрье быстро заметили, поэтому его работы стали появляться в больших домах моды Барселоны, Лондона и Милана.
В 1973 году Мюглер выпустил свою первую коллекцию женской одежды под названием Café de Paris. Одежде были присущи строгие формы. Дизайнер смиксовал мотивы 40-х годов и урбанистику и сдобрил это все агрессивной сексуальностью. Позже такой стиль стал визитной карточкой Мюглера.
Мюллер с Жаном-Полем Готье / Фото Getty Images
В 1977 году кутюрье вновь "взрывает" fashion-мир своими идеями и представляет публике свою первую "коллекцию-спектакль". Мужчина переосмыслил моду, как зрелище и устроил настоящее шоу. К слову, для показов выбирали лишь самых известных супермоделей того времени – Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Линду Евангелисту.
Линда Евангелиста на шоу Mugler / Фото Getty Images
Получив бешеную популярность, Тьерри Мюглер в 1978 году открывает двери собственного дома. Со временем, дизайнер представил много коллекций, которые были рассчитаны только на состоятельных людей и имели большой коммерческий успех.
В начале 1990-х Мюглера приглашают стать членом Синдиката высокой моды. Затем, по их просьбе он создаст легендарную черное платье макси для фильма "Непристойное предложение", где главную героиню играла Деми Мур.
Деми Мур в платье Mugler / Кадр из фильма
Через некоторое время дела модного дома Thierry Mugler ухудшились, поэтому его основатель решает покинуть этот бизнес. Дизайнер отправился в Нью-Йорк и стал создавать костюмы для фильмов и театральных спектаклей, а также занимался выпуском духов.
Некоторое время мужчина был персональным стилистом певицы Бейонсе и создавал костюмы для ее сценических выступлений, а также придумывал образы для артистов Цирка Дю Солей. В 2019 году Тьерри Мюглер одевал Ким Кардашьян на Met Gala.
Тьерри Мюглер из Ким Кардашьян / Фото Getty Images
Мюглер активно занимался бодибилдингом, однако стал жертвой несчастного случая, когда однажды занимался в спортзале. На лицо дизайнера упала штанга, поэтому он должен был перенести несколько пластических операций.
Относительно личной жизни кутюрье информации немного, ведь никогда он ее не разглашал. Об ориентации дизайнера известно, что он был гомосексуалом, но никогда не рассказывал о своих партнерах.