Про смерть засновника модного дому Mugler Тьєррі Мюглера повідомили на його інстаграм-сторінці. Пізніше інформацію підтвердив його менеджер.

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Відомо, що Мюглер помер "за природніх причин". Таку інформацію опублікувало видання Vogue, посилаючись на менеджера кутюр'є.



Помер дизайнер Тьєррі Мюглер / Фото з інстаграму

Що відомо про Тьєррі Мюглера