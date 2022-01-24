Колекції Тьєррі Мюглера завжди відрізнялись новаторством форм і фасонів, авангардизмом і феєричністю. Його одяг носили найвідоміші моделі та акторки, як до прикладу, Лінда Євангеліста та Демі Мур. Тож, втрата кутюр'є неабияк сколихнула світ моди. Точної інформації від чого помер Мюглер – немає. Однак, його менеджер ствердив, що дизайнер відійшов в інший світ "за природними причинами".
До теми Помер французький дизайнер Тьєррі Мюглер
Помер Тьєррі Мюглер: біографія дизайнера
Тьєррі Мюглер народився 21 грудня 1948 року у французькому місті Страсбург. Змалечку хлопчик загорівся мистецтвом, а саме танцями і малюванням. Сім'я підтримувала Тьєррі, і в 9 років він відвідав перше заняття з класичного балету. Дизайнер досяг успіхів і пізніше навіть танцював у складі трупи Національної опери Рейну цілих 6 років.
Тьєррі Мюглер якийсь час навчався у Страсбурзькій школі декоративних мистецтв, маючи намір стати дизайнером інтер'єрів. Проте, серце кликало до іншої справи – моди, тож у 1969 році він переїхав до Парижа, де почав працювати модним стилістом.
Помер Тьєррі Мюглер: біографія / Фото Getty Images
Чоловік розробляв дизайни для невеликого бутику й одночасно випробовував свої сили в інших проєктах. Молодого й талановитого кутюр'є швидко помітили, тож його роботи стали з'являтися у великих будинках моди Барселони, Лондона та Мілану.
Мюлер з Жаном-Полем Готьє / Фото Getty Images
1977 році кутюр'є знову "підриває" fashion-світ своїми ідеями й представляє публіці свою першу "колекцію-спектакль". Чоловік переосмислив моду, як видовище і влаштував справжнє шоу. До слова, для показів обирали лише найвідоміших супермоделей того часу – Кейт Мосс, Наомі Кемпбелл, Лінду Євангелісту.
Лінда Євангеліста на показі Mugler / Фото Getty Images
Отримавши шалену популярність, Тьєррі Мюглер у 1978 році відчиняє двері власного бутику. З часом, дизайнер представив багато колекцій, які були розраховані лише на заможних людей, і які мали великий комерційний успіх.
На початку 1990-х Мюглера запрошують стати членом Синдикату високої моди. Потім, на їхнє прохання він створить легендарну чорну максісукню для стрічки "Непристойна пропозиція", де головну героїню грала Демі Мур.
Демі Мур у сукні Mugler / кадр з фільму
Через деякий час справи модного дому Thierry Mugler погіршились, тож його засновник вирішує покинути цей бізнес. Дизайнер вирушив до Нью-Йорку і став створювати костюми для фільмів і театральних вистав, а також займався випуском парфумів.
Тьєррі Мюглер з Кім Кардашьян / Фото Getty Images
Стосовно особистого життя кутюр'є інформації небагато, адже ніколи він її не розголошував. Про орієнтацію дизайнера відомо, що він був гомосексуалом, але ніколи не розповідав про своїх партнерів.