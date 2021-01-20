Відомий американський сценарист та телепродюсер Девід Річардсон помер у віці 65 років. Причиною смерті одного з творців "Сімпсонів" стала серцева недостатність.

Незадовго до смерті Річардсон закінчив працювати над останнім сезоном мультсеріалу F is for Family для Netflix. Напередодні Різдва, 24 січня, він відсвяткував своє 65-річчя, повідомляє Deadline.

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У Девіда Річардсона залишилась дружина, двоє 12-річних близнюків, а також син від першого шлюбу та двоє внуків.

Відомо, що майже 30 років тому американський продюсер зміг подолати рак.

Сім'я планує провести приватну прощальну церемонію. Публічний меморіальний захід для всіх шанувальників Річардсона відбудеться пізніше. У виданні зазначили, що родина просить замість квітів надсилати пожертви від імені померлого в Дитячу дослідницьку лікарню святого Юди.

Чим відомий Девід Річардсон

Девід Річардсон почав кар'єру сценариста в 1985 році. У його творчому доробку понад 20 телевізійних робіт. Найбільшої популярності він здобув як продюсер популярного мультсеріалу "Сімпсони". Він спродюсував 11 епізодів з 1993 по 1994 роки.

Крім цього, він написав сценарій до 16 серії в 5 сезоні "Сімпсонів. Мовиться про епізод під назвою Homer Loves Flanders

Також він працював над комедійними серіалами "Дві з половиною людини", "Малькольм у центрі уваги", "Порожнє гніздо" і багато інших.