Известный американский сценарист и телепродюсер Дэвид Ричардсон скончался в возрасте 65 лет. Причиной смерти одного из создателей "Симпсонов" стала сердечная недостаточность.

Незадолго до смерти Ричардсон закончил работать над последним сезоном мультсериала F is for Family для Netflix. В канун Рождества, 24 января, он отпраздновал свое 65-летие, сообщает Deadline.

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У Дэвида Ричардсона осталась жена, двое 12-летних близнецов, а также сын от первого брака и двое внуков.

Известно, что почти 30 лет назад американский продюсер смог преодолеть рак.

Семья планирует провести частную прощальную церемонию. Публичное мемориальное мероприятие для всех поклонников Ричардсона состоится позже. В издании отметили, что семья просит вместо цветов присылать пожертвования от имени умершего в детскую исследовательскую больницу святого Иуды.

Чем известен Дэвид Ричардсон

Дэвид Ричардсон начал карьеру сценариста в 1985 году. В его творчестве более 20 телевизионных работ. Наибольшую популярность он получил как продюсер популярного мультсериала "Симпсоны". Он спродюсировал 11 эпизодов с 1993 по 1994 годы.

Кроме этого, он написал сценарий к 16 серии в 5 сезоне "Симпсонов. Речь идет об эпизоде под названием Homer Loves Flanders

Также он работал над комедийными сериалами "Два с половиной человека", "Малькольм в центре внимания", "Пустое гнездо" и много других.