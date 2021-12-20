Как было известно ранее, состояние Карлоса Марина ухудшилось и его госпитализировали в одну из британских клиник. Певец впал в кому и больше из нее не вышел. Каким недугом болел Марин до сих пор неизвестно, ведь такую информацию члены Il Divo не разглашали.

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Свои соболезнования относительно потери Карлоса Марина уже выразили участники квартета Il Divo, с которыми он плодотворно сотрудничал 17 лет.



Карлос Марин и другие участники Il Divo / Фото Getty Images

На своей странице в Твиттер музыканты написали, что сейчас чувствуют себя опустошенными и потеря Карлоса стала очень сильным ударом для них.

С тяжелым сердцем сообщаем вам, что наш друг и партнер Карлос Марин ушел из жизни. За ним будут скучать его друзья, семья и поклонники. Никогда не будет другого голоса или духа, как у Карлоса,

– написали в скорбной публикации Il Divo.

Что известно о квартете Il Divo

Il Divo является интернациональным квартетом, в состав которого входят Дэвид Миллер, Себастьян Изамбар, Урс Бюлер и уже покойный Карлос Марин. Все участники группы исполняли композиции оперными голосами, за что очень и полюбились публике.

Дебютный альбом Il Divo выпустили в 2004 году и он сразу оказался на первых местах престижных национальных чартов.

Выступление квартета Il Divo: смотрите видео онлайн