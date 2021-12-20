Как было известно ранее, состояние Карлоса Марина ухудшилось и его госпитализировали в одну из британских клиник. Певец впал в кому и больше из нее не вышел. Каким недугом болел Марин до сих пор неизвестно, ведь такую информацию члены Il Divo не разглашали.
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Свои соболезнования относительно потери Карлоса Марина уже выразили участники квартета Il Divo, с которыми он плодотворно сотрудничал 17 лет.
Карлос Марин и другие участники Il Divo / Фото Getty Images
На своей странице в Твиттер музыканты написали, что сейчас чувствуют себя опустошенными и потеря Карлоса стала очень сильным ударом для них.
С тяжелым сердцем сообщаем вам, что наш друг и партнер Карлос Марин ушел из жизни. За ним будут скучать его друзья, семья и поклонники. Никогда не будет другого голоса или духа, как у Карлоса,
– написали в скорбной публикации Il Divo.
Что известно о квартете Il Divo
- Il Divo является интернациональным квартетом, в состав которого входят Дэвид Миллер, Себастьян Изамбар, Урс Бюлер и уже покойный Карлос Марин. Все участники группы исполняли композиции оперными голосами, за что очень и полюбились публике.
- Дебютный альбом Il Divo выпустили в 2004 году и он сразу оказался на первых местах престижных национальных чартов.
Выступление квартета Il Divo: смотрите видео онлайн
- В следующем году 2005 году квартет выпустил в свет диск Ancora, который занял 1 строчку в Великобритании и США.
- К слову, группа записывает песни на английском, испанском, итальянском, латинском и французском языках.
- В 2006 году Il Divo зачислили в книгу рекордов Гиннеса как самый успешный коммерческий международный поп-проект.