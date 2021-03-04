Помер соліст відомого білоруського гурту Brutto Сергій Корольов. Він пішов з життя в середу, 3 березня. Причиною смерті міг стати рак мозку, проте наразі це достеменно невідомо.

Про смерть музиканта повідомили його колеги. Вони зазначили, що Сергій завжди був надійним другом та боровся до кінця.

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Корольов помер у 35-річному віці. Останні 2 роки він боровся з з гліобластомою правої півкулі головного мозку 4 ступеня. В 2019 році музикант переніс важку операцію.

Сьогодні пішов наш брат – Бразил. Боєць. Герой. Надійний друг. Світла пам'ять тобі, Аміго! Ти воював до кінця,

– написали представники гурту в публікації.

Історія Сергія Корольова в гурті Brutto

Чоловік долучився до гурту в 2014 році.

До цього він працював фінансистом, захоплювався спортом та був фанатом футболу.

На сайті гурту про Сергія зазначено, що він один з найнеординарніших учасників проєкту.

В Brutto Корольова називали чоловіком, який міг вирішити будь-яку конфлікту ситуацію.

Сергій Міхалок доручив виконати пісню "Гирі" саме Сергієві, аргументучи тим, що "він більше за інших розбирається в цьому атлетичному снаряді".

Brutto – "Гирі": дивіться відео онлайн