Умер солист известной белорусской группы Brutto Сергей Королев. Он ушел из жизни в среду, 3 марта. Пока причина смерти неизвестна.

О смерти музыканта сообщили его коллеги. Они отметили, что Сергей всегда был надежным другом и боролся до конца.

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Королев умер в 35-летнем возрасте. В последнее время он боролся с тяжелой болезнью, однако так и не смог преодолеть ее.

Сегодня ушел наш брат – Бразил. Боец. Герой. Надежный друг. Светлая память тебе, амиго! Ты воевал до конца,

– написали представители группы в публикации.