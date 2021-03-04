Умер солист группы Brutto
Умер солист известной белорусской группы Brutto Сергей Королев. Он ушел из жизни в среду, 3 марта. Пока причина смерти неизвестна.
Источник:фейсбук Brutto
О смерти музыканта сообщили его коллеги. Они отметили, что Сергей всегда был надежным другом и боролся до конца.
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Королев умер в 35-летнем возрасте. В последнее время он боролся с тяжелой болезнью, однако так и не смог преодолеть ее.
Сегодня ушел наш брат – Бразил. Боец. Герой. Надежный друг. Светлая память тебе, амиго! Ты воевал до конца,
– написали представители группы в публикации.
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