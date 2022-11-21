Про смерть музиканта повідомили його колеги на фейсбук-сторінці "Кому Вниз". Це сталось ще 18 листопада, але колеги про це сповістили наступного дня. За кілька днів до смерті музиканти просили у музикантів здати кров у Києві для Сергія.

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Засновник групи "Кому Вниз", бас-гітарист Сергій Степаненко вирушає в Дорогу,

– лаконічно написали у мережі.

Відомо, що похорон артиста відбудеться у вівторок, 22 листопада на Байковому кладовищі у Києві. Церемонія прощання розпочнеться біля крематорію об 11:00.

Музиканти також залишили реквізити, як допомогти сім'ї покійного колеги:



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Сергій Степаненко і гурт "Кому Вниз"

Зазначимо, що у 2016 році Степаненко переніс дорогу операцію за кордоном з пересадки нирки, оскільки для нього оголошували публічний збір коштів. Наступні роки Сергій жив на діалізі. Чоловік був родом з Гостомеля Київської області. Народився у сім'ї вчителів, освіту конструктора здобув у Київському національному університеті будівництва і архітектури. Там і познайомився з Владиславом Малюгіним, який також став учасником гурту "Кому Вниз" та був там гітаристом. У Сергія залишився син Юрій.



Помер Сергій Степаненко з "Кому Вниз" / Фото з фейсбуку гурту

Варто додати, що "Кому Вниз" – це український рок-гурт, створений 1988 року в Києві. Він став одним з перших українських гуртів, який впровадив в Україні готичний та фольк-метал. Вони стали одними з головних музичних провідників Революції Гідності у 2013 – 2014 роках, а також випустили кілька потужних пісень на тему війни після 24 лютого 2022 року.