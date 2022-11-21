О смерти музыканта сообщили его коллеги на фейсбук-странице "Кому Вниз". Это произошло еще 18 ноября, но коллеги об этом известили на следующий день. За несколько дней до смерти музыканты просили у музыкантов сдать кровь в Киеве Сергею.

Читайте также Wellboy потерял лучшую женщину в своей жизни: чувственное видео

Основатель группы "Кому Вниз", бас-гитарист Сергей Степаненко отправляется в Дорогу,

– лаконично написали в сети.

Известно, что похороны артиста пройдут во вторник, 22 ноября на Байковом кладбище в Киеве. Церемония прощания начнется у крематория в 11:00.

Музыканты также оставили реквизиты, как помочь семье покойного коллеги:



Карта Приватбанк: 4149609007558366 (жена Светлана)

профиль paypal: cimi6travel@gmail.com

Сергей Степаненко и группа "Кому Вниз"

Отметим, что в 2016 году Степаненко перенес дорогостоящую операцию за границей по пересадке почки, поскольку для него объявляли публичный сбор средств. Следующие годы Сергей жил на диализе. Муж был родом из Гостомеля Киевской области. Родился в семье учителей, образование конструктора получил в Киевском национальном университете строительства и архитектуры. Там и познакомился с Владиславом Малюгиным, который также стал участником группы "Кому Вниз" и был там гитаристом. У Сергея остался сын Юрий.



Умер Сергей Степаненко из "Кому Вниз" / Фото из фейсбука группы

Стоит добавить, что "Кому Вниз" – это украинская рок-группа, созданная в 1988 году в Киеве. Она стал одной из первых украинских групп, которая внедрила в Украине готический и фольк-метал. Они стали одними из главных музыкальных проводников Революции Достоинства в 2013-2014 годах, а также выпустили несколько мощных песен на тему войны после 24 февраля 2022 года.