Як зазначив Поузі, Coolio помер у середу 28 вересня у другій половині дня за місцевим часом у Лос-Анджелесі. Нагадаємо, що репер став популярним завдяки таким хітам, як Gangsta's Paradise і Fantastic Voyage.

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Репера реанімували 45 хвилин

Журналісти зв'язалися з капітаном пожежної служби Лос-Анджелеса Еріком Скоттом. Він підтвердив, що рятувальники та парамедики вирушили на виклик до Південної Чесапік-авеню об 16:00. Там вони надавали невідкладну медичну допомогу.

Як зауважив він, чоловік, до якого прибули медики, був без свідомості. Його намагалися реанімувати упродовж 45 хвилин. Ближче до 17:00 встановили, що він помер.

"Ми засмучені втратою нашого дорогого друга та клієнта Coolio, який помер сьогодні вдень", – заявила менеджерка з питань талантів Coolio Шейла Фінеган.

Вона також подякувала усім прихильникам репера. Тим, хто насолоджувався його музикою. Та тим, хто вшановує його смерть.

Coolio був пожежником

Досить символічно, що на порятунок його життя відправилися пожежники. У своєму інтерв'ю 1994 року репер розповів, що потрапив у наркобізнес. Звідти йому вдалося вибратися, тож він подався у пожежники.

Я не шукав кар'єри, я шукав спосіб очиститися – спосіб втекти від наркотиків. Мене це мало вбити, і я знав, що мушу зупинитися. Мені потрібна була дисципліна під час пожежної підготовки. Ми бігали щодня. Я не пив, не курив і не робив того, що робив зазвичай,

– сказав він.

Зауважимо, що реп-кар'єра Coolio почалася ще у 80-х роках. Свою популярність він здобув на андерграундній сцені. А пісня Fantastic Voyage була першою, яка надала йому неабиякий поштовх уперед.

Coolio – Fantastic Voyage: слухайте пісню, яка зробила репера популярним

Натомість найбільше запам'яталася слухачам саме композиція Gangsta's Paradise. Зауважимо, що вона стала саундтреком до стрічки "Небезпечні думки". У 1996 році репер навіть отримав Греммі за цю пісню.

Цікаво, що композиція продовжує бути популярною і сьогодні. У липні 2022 року їй вдалося подолати позначку в один мільярд переглядів на YouTube.

Це одна з тих пісень, які виходять за межі поколінь. Я не використовував жодних модних слів… Мені здається, це зробило її поза часом,

– сказав він в одному з нещодавніх інтерв'ю.

За свою кар'єру репер продав понад 17 мільйонів платівок. А упродовж останніх років виконавець з'являвся у низці телешоу, зокрема Celebrity Cook Off і Celebrity Chopped.