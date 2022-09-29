Как отметил Поузи, Coolio скончался в среду 28 сентября во второй половине дня по местному времени в Лос-Анджелесе. Напомним, что рэппер стал популярным благодаря таким хитам, как Gangsta's Paradise и Fantastic Voyage.

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Репера реанимировали 45 минут

Журналисты связались с капитаном пожарной службы Лос-Анджелеса Эриком Скоттом. Он подтвердил, что спасатели и парамедики отправились по вызову в Южную Чесапик-авеню в 16:00. Там они оказывали неотложную медицинскую помощь.

Как заметил он, мужчина, к которому прибыли медики, был без сознания. Его пытались реанимировать в течение 45 минут. Ближе к 17:00 установили, что он скончался.

"Мы огорчены потерей нашего дорогого друга и умершего сегодня днем клиента Coolio", – заявила менеджер по вопросам талантов Coolio Шейла Финеган.

Она также поблагодарила всех поклонников рэпера. Тем, кто наслаждался его музыкой. Но тем, кто чтит его смерть.

Coolio был пожарным

Весьма символично, что на спасение его жизни отправились пожарные. В своем интервью 1994 году рэпер рассказал, что попал в наркобизнес. Оттуда ему удалось выбраться, и он отправился в пожарные.

Я не искал карьеры, я искал способ очиститься – способ уйти от наркотиков. Меня это должно было убить, и я знал, что должен остановиться. Мне нужна была дисциплина во время пожарной подготовки. Мы бегали каждый день. Я не пил, не курил и не делал того, что делал обычно,

– сказал он.

Отметим, что рэп-карьера Coolio началась еще в 80-х годах. Свою популярность он приобрел на андерграундной сцене. А песня Fantastic Voyage была первой, которая дала ему незаурядный толчок вперед.

Coolio – Fantastic Voyage: слушайте песню, которая сделала рэппера популярным

Больше всего запомнилась слушателям именно композиция Gangsta's Paradise. Заметим, что она стала саундтреком к фильму "Опасные мысли". В 1996 году рэпер даже получил Грэмми за эту песню.

Интересно, что композиция продолжает быть популярна и сегодня. В июле 2022 года ей удалось преодолеть отметку в один миллиард просмотров на YouTube.

Это одна из тех песен, которые выходят за пределы поколений. Я не использовал никаких модных слов… Мне кажется, это сделало ее вне времени,

– сказал он в одном из недавних интервью.

За свою карьеру рэпер продал более 17 миллионов пластинок. А в последние годы исполнитель появлялся в ряде телешоу, в частности Celebrity Cook Off и Celebrity Chopped.