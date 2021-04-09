Чоловік Єлизавети II, принц Філіп помер 9 квітня 2021 року. Йому було 99 років. Біографію монарха читайте в матеріалі.

Відомо, що принц Філіп переніс коронавірус, однак, що стало причиною смерті досі не відомо.

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Біографія принца Філіпа

Філіп був єдиним сином принца Андрія й онуком короля Греції – Георга I. Знайомство принца з Єлизаветою сталось під час його навчання у коледжі, а вже у 1946 році він попросив у короля дозволу одружитись з спадкоємицею престолу.



Помер принц Філіп: біографія монарха

Перед укладенням шлюбу він перейшов в англіканство, відмовився від усіх своїх попередніх титулів й можливості, аби його нащадки носили його прізвище. У Філіпа і Єлизавети четверо дітей: Чарльз, принц Уельський, принцеса Анна, принц Ендрю, герцог Йоркський і принц Едуард, граф Вессекський. У подружжя також було вісім онуків та десять правнуків.

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Монарх також був знаний як хороший військовий. У принца Філіпа навіть було декілька військових звань. Спочатку, у 1951 році йому надали чин лейтенант-командора, а вже у 1952 році йому було присвоєно звання командора.

Ймовірні зради принца Філіпа

У всіх шлюбах бувають сварки та непорозуміння, й хоч як подружжя Філіпа та Єлизавети не намагалось здаватись "ідеальним", у них також були сімейні проблеми. Єлизавета та Філіп побрались у 1947 році, а вже у 1948 році чоловіка почали підозрювати у тому, що він "скаче у гречку". Причиною цьому стали плітки про його зв'язок із акторкою Пет Кірквуд.



Ймовірні зради принца Філіпа: Пет Кірквуд

Відомо, що з артисткою принц познайомився в одному з театрів Лондона. Після виступу Пет, Філіп вирішив навідатись до неї у гримерку, де вони порозмовляли. Потім Філіп та Кірквуд пішли до ресторану Les Ambassadeurs й вирішили завітати на танці, на яких провели цілу ніч. Такий вчинок принца Філіпа дуже здивував суспільство, адже його дружина тоді була вагітна їхнім первістком – Чарльзом. Однак, акторка Пет Кірквуд спростувала всі зв'язки з монархом.

Наступною, кому приписували роман із принцом Філіпом стала Елен Корде. Відомо, що Елен була подругою дитинства Філіпа, з якою вони разом зростали у Греції. Ширились чутки, що принц був палко закоханий у жінку, проте його відправили у Дартмут, аби розлучити з коханою та одружити на королеві. Через деякий час Корде заявила, що йде заміж і ця звістка дуже засмутила Філіпа.



Ймовірні коханки принца Філіпа: Елен Корде

Однак, стосунки Елен з її чоловіком не склались і подружжя розлучилось. Після розлучення Корде народила двох дітей, але не сказала хто є їх батьком. Цікаво, що саме принца Філіпа було обрано їхнім хрещеним. Саме це і спричинило плітки, що він є ймовірним батьком.