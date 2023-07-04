Нагадаємо, що про смерть сина повідомила названа дочка Роберта Де Ніро. Дрена зізналася, що не може змиритися з втратою та не знає, як їй далі жити.

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Подробиці смерті онука Роберта Де Ніро

19-річного хлопця знайшли мертвим 2 липня, він лежав у кріслі в однокімнатній квартирі на Волл-стріт. Онука Роберта Де Ніро знайшов його приятель, який прийшов у гості до хлопця. Він же і викликав правоохоронців.

Після обшуку поліція поділилася першими подробицями смерті Леандро. Прибувши на місце, поліцейські виявили, що поряд із тілом Леандро була тарілка з білою порошкоподібною речовиною.

Чи були це наркотики – поки не сказали офіційно. Проте ЗМІ припускають, що у хлопця було передозування забороненими речовинами.

Що написала мати Леандро

У коментарях мати Леандро повідомила, що хтось продав хлопцю таблетки з вмістом фентанілу.



Дрена Де Ніро написала про смерть сина / Скриншот коментарів

У соцмережах Дрена знову звернулася до покійного сина. Вона опублікувала його щасливу світлину та подякувала всім рідним за підтримку. Жінка досі не може змиритися з цим горем.

Моє серце болить так, як я навіть не підозрювала. Я не можу повірити, що все це реально. Ти не заслуговував такої смерті, але я можу лише вірити, що Богу потрібен був сильний ангел у його армії. Моє серце розбите назавжди. Я, тато, і твоя родина любимо тебе,

– зі сльозами написала Дрена.



Покійний онук Роберта Де Ніро / Фото з інстаграму Дрени

Додамо, що Дрена – названа донька Роберта Де Ніро. Актор удочерив дівчину, коли одружився з акторкою Дайенн Ебботт та дав їй своє прізвище. Вона неодноразово знімалася у фільмах разом зі своїм названим батьком.