Раптово помер номінант на премію Оскар Джордж Сігал

Голлівудський актор, дворазовий лауреат премії Золотий глобус, Джордж Сігал помер 23 березня. Чоловікові було 87 років. Що стало причиною раптової смерті актора читайте далі.

Популярний американський актор Джордж Сігал помер внаслідок ускладнень, які з'явилися після шунтування. Найпершою про відхід у вічність актора сповістила його дружина Соня Сігал.

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Наша сім'я з гіркотою повідомляє, що сьогодні вранці Джордж Сігал пішов з життя від ускладнень після коронарного шунтування. Вся наша сім'я дуже спустошена,

- заявила дружина актора.



Джордж Сігал у молодості

Що відомо про Джорджа Сігала

Джордж Сігал народився в 1934 році у нью-йоркському передмісті Грейт-Нек (Лонг-Айленд). Після коледжу майбутній актор вступив у Колумбійський університет, який закінчив 1955 року. Його дебют у ролі актора стався в 1961 році, коли він підписав контракт із кінокомпанією Columbia Pictures. Справжня впізнаваність і любов глядачів прийшли до Сігала після зйомок у трагікомедії Стенлі Крамера "Корабель дурнів" у 1965.

В останні роки Сігал грав в телесеріалах. Серед них "Голдберг" і "Журнал мод", за роль в якому він був двічі номінований на премію Золотий глобус. Також, Джордж Сігал був номінований на премію Оскар за другорядну роль у фільмі "Хто боїться Вірджинії Вулф?".