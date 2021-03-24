Голливудский актер, двукратный лауреат премии "Золотой глобус", Джордж Сигал скончался 23 марта. Мужчине было 87 лет. Что стало причиной внезапной смерти актера, читайте далее.

Популярный американский актер Джордж Сигал умер вследствие осложнений, которые появились после шунтирования. Самой первой об уходе в вечность актера известила его жена Соня Сигал.

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Наша семья с горечью сообщает, что сегодня утром Джордж Сигал ушел из жизни от осложнений после коронарного шунтирования. Вся наша семья очень опустошена,

– заявила жена актера.



Джордж Сигал в молодости

Что известно о Джордже Сигале

Джордж Сигал родился в 1934 году в нью-йоркском пригороде Грейт-Нек (Лонг-Айленд). После колледжа будущий актер поступил в Колумбийский университет, который окончил в 1955 году. Его дебют в роли актера произошел в 1961 году, когда он подписал контракт с кинокомпанией "Columbia Pictures". Настоящая узнаваемость и любовь зрителей пришли к Сигалу после съемок в трагикомедии Стэнли Крамера "Корабль дураков" в 1965.

В последние годы Сигал играл в телесериалах. Среди них «Голдберг» и «Журнал мод», за роль в котором он был дважды номинирован на премию Золотой глобус. Также, Джордж Сигал был номинирован на премию Оскар за второстепенную роль в фильме "Кто боится Вирджинии Вулф?".