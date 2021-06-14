Помер Нед Бітті – зірка "Супермена" й номінант на Оскар

У США 13 червня не стало відомого американського актора Неда Бітті. Номінантові на премію Оскар було 83 роки. Причиною смерті вважають природні обставини.

Помер Нед Бітті

13 червня відійшов знаменитий американський актор Нед Бітті. Актор прославився завдяки участі у фільмі "Супермен". Натомість за найкращу другорядну чоловічу роль у стрічці "Телемережа" його номінували на кінопремію Оскар.

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Причину смерті Неда Бітті назвала менеджерка з роботи з талантами Shelter Entertainment Group Дебора Міллер. Вона також зазначила, що актор був разом із сім'єю та близькими.

Нед помер від природних причин в неділю вранці в оточенні своєї родини й близьких,

– розповіла менеджерка.

Біографія Неда Бітті

Нед Бітті народився 1937 року у штаті Кентуккі. Він з дитинства почав заробляти гроші, виступаючи з вокальним квартетом у церквах і перукарнях.

Вперше на театральній сцені Нед виступив у 19 років. Хлопець ходив до коледжу, але вищої освіти так і не здобув. Згодом він почав грати у театрі Луїсвіля, потім працював в театрах Вашингтона і Х'юстона.

Актор перебував у 4 шлюбах та був батьком 8 дітей.

Кінокар'єра Неда Бітті

На великих екранах актор дебютував у 1972 році. Він зіграв роль одного з чотирьох хлопців, які вирушили в подорож на каное у фільмі "Звільнення".

Знаменитість був номінований на Оскар за кращу чоловічу роль другого плану в кінострічці "Телемережа" (1976 року), а також на премію "Золотий глобус" за роль у фільмі "Почуй мою пісню".

У 1978 році Нед Бітті виконав роль незграбного Отіса у стрічці "Супермен". Раніше американський тижневик Daily Variety називав Бітті "найбільш зайнятим актором Голлівуду".

Найвідоміші стрічки за участю Бітті: