Помер Нед Бітті

13 червня відійшов знаменитий американський актор Нед Бітті. Актор прославився завдяки участі у фільмі "Супермен". Натомість за найкращу другорядну чоловічу роль у стрічці "Телемережа" його номінували на кінопремію Оскар.

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Причину смерті Неда Бітті назвала менеджерка з роботи з талантами Shelter Entertainment Group Дебора Міллер. Вона також зазначила, що актор був разом із сім'єю та близькими.

Нед помер від природних причин в неділю вранці в оточенні своєї родини й близьких,

– розповіла менеджерка.

Біографія Неда Бітті

Нед Бітті народився 1937 року у штаті Кентуккі. Він з дитинства почав заробляти гроші, виступаючи з вокальним квартетом у церквах і перукарнях.

Вперше на театральній сцені Нед виступив у 19 років. Хлопець ходив до коледжу, але вищої освіти так і не здобув. Згодом він почав грати у театрі Луїсвіля, потім працював в театрах Вашингтона і Х'юстона.

Актор перебував у 4 шлюбах та був батьком 8 дітей.

Кінокар'єра Неда Бітті

На великих екранах актор дебютував у 1972 році. Він зіграв роль одного з чотирьох хлопців, які вирушили в подорож на каное у фільмі "Звільнення".

Знаменитість був номінований на Оскар за кращу чоловічу роль другого плану в кінострічці "Телемережа" (1976 року), а також на премію "Золотий глобус" за роль у фільмі "Почуй мою пісню".

У 1978 році Нед Бітті виконав роль незграбного Отіса у стрічці "Супермен". Раніше американський тижневик Daily Variety називав Бітті "найбільш зайнятим актором Голлівуду".

Найвідоміші стрічки за участю Бітті: