Умер Нед Битти

13 июня скончался знаменитый американский актер Нед Битти. Актер прославился благодаря участию в фильме "Супермен". При этом за лучшую второстепенную мужскую роль в ленте "Телесеть" его номинировали на кинопремию Оскар.

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Причину смерти Неда Битти назвала менеджер по работе с талантами Shelter Entertainment Group Дебора Миллер. Она также отметила, что актер был вместе с семьей и близкими.

Нед умер от естественных причин в воскресенье утром в окружении своей семьи и близких,

– рассказала менеджер.

Биография Неда Битти

Нед Битти родился в 1937 году в штате Кентукки. Он с детства начал зарабатывать деньги, выступая с вокальным квартетом в церквях и парикмахерских.

Впервые на театральной сцене Нед выступил в 19 лет. Парень ходил в колледж, но высшего образования так и не получил. Впоследствии он начал играть в театре Луисвиля, затем работал в театрах Вашингтона и Хьюстона.

Актер находился в 4 браках и был отцом 8 детей.

Кинокарьера Неда Битти

На больших экранах актер дебютировал в 1972 году. Он сыграл роль одного из четырех парней, которые отправились в путешествие на каноэ в фильме "Освобождение".

Знаменитость был номинирован на Оскар за лучшую мужскую роль второго плана в киноленте "Телесеть" (1976 года), а также на премию "Золотой глобус" за роль в фильме "Услышь мою песню".

В 1978 году Нед Битти исполнил роль неуклюжего Отиса в ленте "Супермен". Ранее американский еженедельник Daily Variety называл Битти "самым занятым актером Голливуда".

Самые известные ленты с участием Битти: