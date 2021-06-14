Умер Нед Битти
13 июня скончался знаменитый американский актер Нед Битти. Актер прославился благодаря участию в фильме "Супермен". При этом за лучшую второстепенную мужскую роль в ленте "Телесеть" его номинировали на кинопремию Оскар.
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Причину смерти Неда Битти назвала менеджер по работе с талантами Shelter Entertainment Group Дебора Миллер. Она также отметила, что актер был вместе с семьей и близкими.
Нед умер от естественных причин в воскресенье утром в окружении своей семьи и близких,
– рассказала менеджер.
Биография Неда Битти
- Нед Битти родился в 1937 году в штате Кентукки. Он с детства начал зарабатывать деньги, выступая с вокальным квартетом в церквях и парикмахерских.
- Впервые на театральной сцене Нед выступил в 19 лет. Парень ходил в колледж, но высшего образования так и не получил. Впоследствии он начал играть в театре Луисвиля, затем работал в театрах Вашингтона и Хьюстона.
- Актер находился в 4 браках и был отцом 8 детей.
Кинокарьера Неда Битти
На больших экранах актер дебютировал в 1972 году. Он сыграл роль одного из четырех парней, которые отправились в путешествие на каноэ в фильме "Освобождение".
Знаменитость был номинирован на Оскар за лучшую мужскую роль второго плана в киноленте "Телесеть" (1976 года), а также на премию "Золотой глобус" за роль в фильме "Услышь мою песню".
В 1978 году Нед Битти исполнил роль неуклюжего Отиса в ленте "Супермен". Ранее американский еженедельник Daily Variety называл Битти "самым занятым актером Голливуда".
Самые известные ленты с участием Битти:
- "Нэшвилл" (1975),
- "Телесеть" (1976),
- "Супермен" (1978),
- "1941" (1979),
- "Супермен 2" (1980),
- "Большой кайф" (1986),
- "Руди" (1993),
- "Убийства на радио"(1994),
- "Убойный отдел".