Помер Любомир Футорський з гурту "Мертвий півень": Вакарчук щемливо відреагував

Засновник гурту "Мертвий півень" Любомир Футорський помер 20 лютого 2023 року, йому було 50. Причина смерті поки невідома, але друзі кажуть, що сталося це раптово.

Про смерть Любомира Футорського повідомив ексгітарист рок-гурту "Мертвий півень" Роман Чайка. Ця новина застала його у Львові.

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Помер Любомир Футорський з гурту "Мертвий півень"

Любомир Футорськи, ти, дядьку, не мав права так робити,

– написав Роман Чайка у фейсбуці.

Він вперше оголосив, що влітку 2022 року вони хотіли зібрати "Мертвий півень" на сольний концерт і запис нового за останні 10 років альбому, однак через наступ Росії ідею відклали. Статися цьому так і не судилося.

"Ми час від часу перегукувалися в чаті гурту. "Значить таки все переносимо після перемоги", – казали ми. "Будували плани – ми смішили Бога", як співають ТНМК", – додав гітарист.

Любомир Футорський / Фото з фейсбуку

Вакарчук емоційно прокоментував смерть Любка Футорського

Якось так несподівано не стало Любка Футорського. Наші батьки близько дружили, Дарій Футорський вчив мене розв’язувати складні задачі з фізики. Ну а перший рок-концерт, на який я купив квиток – концерт саме "Півнів" році так у 1990-му,

– щемливо поділився Святослав Вакарчук у фейсбуці.

Він згадав, що напередодні, у жовтні 2021 року, раптово помер колишній вокаліст гурту "Мертвий півень" і двоюрідний брат Футорського Місько Барбара. У нього стався інфаркт, а поховали його у Харкові.

"Спочатку не стало мого тата, потім Любкового, потім Місько Барбара пішов з життя раптово. І ось не стало самого Любка. Якось особливо щемливо в ці часи такі новини сприймаються. Спочивай з миром, яскравий чоловіче", – додав лідер "Океану Ельзи".