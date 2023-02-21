О смерти Любомира Футорского сообщил экс-гитарист рок-группы "Мертвий півень" Роман Чайка. Эта новость застала его во Львове.

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Умер Любомир Футорский из группы "Мертвий півень"

Любомир Футорски, ты, дядя, не имел права так делать,

– написал Роман Чайка в фейсбуке.

Он впервые объявил, что летом 2022 года они хотели собрать "Мертвий півень" на сольный концерт и запись нового за последние 10 лет альбома, однако из-за наступления России идею отложили. Случиться этому так и не суждено.

"Мы время от времени перекликались в чате группы. "Значит все переносим после победы", – говорили мы. "Строили планы – мы смешили Бога", как поют ТНМК", – добавил гитарист.

Любомир Футорский / Фото из фейсбука

Вакарчук эмоционально прокомментировал смерть Любка Футорского

Как-то так неожиданно не стало Любка Футорского. Наши родители близко дружили, Дарий Футорский учил меня решать сложные задачи по физике. Ну а первый рок-концерт, на который я купил билет – концерт именно "Півнів" году так в 1990-м,

– щемяще поделился Святослав Вакарчук в фейсбуке.

Он напомнил, что накануне, в октябре 2021 года, внезапно умер бывший вокалист группы "Мертвий півень" и двоюродный брат Футорского Мисько Барбара. У него случился инфаркт, а похоронили его в Харькове.

"Сначала не стало моего папы, потом Любкового, потом Мисько Барбара ушел из жизни внезапно. И вот не стало самого Любка. Как-то особенно щемяще в эти времена такие новости воспринимаются. Почивай с миром, яркий мужик", – добавил лидер "Океана Эльзы".