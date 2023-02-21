Про смерть Любомира Футорського повідомив ексгітарист рок-гурту "Мертвий півень" Роман Чайка. Ця новина застала його у Львові.

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Помер Любомир Футорський з гурту "Мертвий півень"

Любомир Футорськи, ти, дядьку, не мав права так робити,

– написав Роман Чайка у фейсбуці.

Він вперше оголосив, що влітку 2022 року вони хотіли зібрати "Мертвий півень" на сольний концерт і запис нового за останні 10 років альбому, однак через наступ Росії ідею відклали. Статися цьому так і не судилося.

"Ми час від часу перегукувалися в чаті гурту. "Значить таки все переносимо після перемоги", – казали ми. "Будували плани – ми смішили Бога", як співають ТНМК", – додав гітарист.

Любомир Футорський / Фото з фейсбуку

Вакарчук емоційно прокоментував смерть Любка Футорського

Якось так несподівано не стало Любка Футорського. Наші батьки близько дружили, Дарій Футорський вчив мене розв’язувати складні задачі з фізики. Ну а перший рок-концерт, на який я купив квиток – концерт саме "Півнів" році так у 1990-му,

– щемливо поділився Святослав Вакарчук у фейсбуці.

Він згадав, що напередодні, у жовтні 2021 року, раптово помер колишній вокаліст гурту "Мертвий півень" і двоюрідний брат Футорського Місько Барбара. У нього стався інфаркт, а поховали його у Харкові.

"Спочатку не стало мого тата, потім Любкового, потім Місько Барбара пішов з життя раптово. І ось не стало самого Любка. Якось особливо щемливо в ці часи такі новини сприймаються. Спочивай з миром, яскравий чоловіче", – додав лідер "Океану Ельзи".