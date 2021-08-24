Помер легендарний Чарлі Воттс – барабанщик The Rolling Stones
Джерело:BBC News
80-річний Чарлі Воттс помер у вівторок, 24 серпня. Легендарний барабанщик гурту The Rolling Stones пішов з життя в одній з лікарень Лондона.
Про смерть британського музиканта Чарлі Воттса повідомив його публіцист. Важку втрату підтвердили інші учасники рок-гурту The Rolling Stones.
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З величезним сумом ми оголошуємо про смерть нашого улюбленого Чарлі Воттса. Сьогодні він мирно помер у лондонській лікарні в оточенні своєї родини,
– йдеться в повідомленні.
Рідні згадуються учасника The Rolling Stones як "люблячого чоловіка, батька, дідуся" та "одного з найвеличніших барабанщиків свого часу".
Схоже, публіка так і не дізнається деталей смерті талановитого Чарлі Воттса, адже його публіцист звернувся до громадськості з проханням поважати конфіденційність його сім'ї та близьких друзів.Варто зазначити, 2004 року Чарлі Воттс лікувався від раку горла, а кілька тижнів тому відмовився від гастрольного туру The Rolling Stones. Як пояснювали представники барабанщика, все для того, аби він одужав від "успішної медичної процедури". Деталей вони не уточнювали.
Реакція зірок на смерть Чарлі Воттса з The Rolling Stones
- "Спочивай з миром, Чарлі Воттс. Дякую за чудову музику", – висловився гітарист Найл Роджерс у твіттері.
- "Боже, благослови Чарлі Воттса. Ми будемо сумувати за тобою. Миру та любові родині", – написав у твіттері Рінго Старр, який прославився як учасник The Beatles.
- "Дуже сумний день. Чарлі Воттс був найкращим барабанщиком. Найстильнішим з чоловіків і блискучою компанією. Мої глибокі співчуття Ширлі, Серафіні та Шарлотті. І звичайно, The Rolling Stones", – написав Елтон Джон у твіттері.