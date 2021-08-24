Помер легендарний Чарлі Воттс – барабанщик The Rolling Stones

80-річний Чарлі Воттс помер у вівторок, 24 серпня. Легендарний барабанщик гурту The Rolling Stones пішов з життя в одній з лікарень Лондона.

Про смерть британського музиканта Чарлі Воттса повідомив його публіцист. Важку втрату підтвердили інші учасники рок-гурту The Rolling Stones.

Читайте також Продовжують жити у наших серцях: зірки, яких Україна втратила за роки незалежності

З величезним сумом ми оголошуємо про смерть нашого улюбленого Чарлі Воттса. Сьогодні він мирно помер у лондонській лікарні в оточенні своєї родини,

– йдеться в повідомленні.

Рідні згадуються учасника The Rolling Stones як "люблячого чоловіка, батька, дідуся" та "одного з найвеличніших барабанщиків свого часу".

Схоже, публіка так і не дізнається деталей смерті талановитого Чарлі Воттса, адже його публіцист звернувся до громадськості з проханням поважати конфіденційність його сім'ї та близьких друзів.

Реакція зірок на смерть Чарлі Воттса з The Rolling Stones

"Спочивай з миром, Чарлі Воттс. Дякую за чудову музику", – висловився гітарист Найл Роджерс у твіттері.

у твіттері. "Боже, благослови Чарлі Воттса. Ми будемо сумувати за тобою. Миру та любові родині", – написав у твіттері Рінго Старр , який прославився як учасник The Beatles.

, який прославився як учасник The Beatles. "Дуже сумний день. Чарлі Воттс був найкращим барабанщиком. Найстильнішим з чоловіків і блискучою компанією. Мої глибокі співчуття Ширлі, Серафіні та Шарлотті. І звичайно, The Rolling Stones", – написав Елтон Джон у твіттері.

2004 року Чарлі Воттс лікувався від раку горла, а кілька тижнів тому відмовився від гастрольного туру The Rolling Stones. Як пояснювали представники барабанщика, все для того, аби він одужав від "успішної медичної процедури". Деталей вони не уточнювали.