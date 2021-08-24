О смерти британского музыканта Чарли Уоттса сообщил его публицист. Тяжелую потерю подтвердили участники рок-группы The Rolling Stones.

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"С огромной печалью мы объявляем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса. Сегодня он мирно скончался в лондонской больнице в окружении своей семьи", – говорится в сообщении.

Родные вспоминают участника The Rolling Stones как "любящего мужа, отца, дедушку" и "одного из величайших барабанщиков своего времени".

Похоже, публика так и не узнает деталей смерти талантливого Чарли Уоттса, ведь его публицист обратился к общественности с просьбой уважать конфиденциальность его семьи и близких друзей.