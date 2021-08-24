Про смерть британського музиканта Чарлі Воттса повідомив його публіцист. Важку втрату підтвердили інші учасники рок-гурту The Rolling Stones.

Читайте також Продовжують жити у наших серцях: зірки, яких Україна втратила за роки незалежності

З величезним сумом ми оголошуємо про смерть нашого улюбленого Чарлі Воттса. Сьогодні він мирно помер у лондонській лікарні в оточенні своєї родини,

– йдеться в повідомленні.

Рідні згадуються учасника The Rolling Stones як "люблячого чоловіка, батька, дідуся" та "одного з найвеличніших барабанщиків свого часу".

Схоже, публіка так і не дізнається деталей смерті талановитого Чарлі Воттса, адже його публіцист звернувся до громадськості з проханням поважати конфіденційність його сім'ї та близьких друзів.