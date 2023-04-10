Музикант з ABBA працював над найгучнішими хітами культового шведського гурту, також він брав участь у запису альбому Voyage, який вийшов у 2021 році. Проте через хворобу Лассе перестав працювати над піснями.
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Причиною смерті музиканта став рак.
З невимовним сумом маємо повідомити, що наш улюблений Лассе заснув. Він нещодавно захворів на рак, який швидко поширювався, і вранці у Страсну п’ятницю, 7 квітня, він помер в оточенні близьких. Ми тебе дуже любимо і сумуємо за тобою,
– повідомили в родині Лассе Велландера.
Лассе Велландер був дуже популярним / Фото з соцмереж
Що відомо про музичну діяльність Лассе Велландера
- Цікаво, що в 1981 році шведський музикант випустив сольний альбом, а загалом за музичну кар'єру він спродюсував і випустив ще 11 альбомів.
- Додамо, що співпрацювати з ABBA артист почав майже 50 років тому – в жовтні 1974 року. Першою спільною роботою стали хіти Intermezzo No.1 та Crazy World. Загалом гітарист взяв участь у запису 24 пісень і всіх восьми альбомів гурту.
- Після розпаду гурту у 1982 році Лассе Велландер співпрацював із іншими шведськими артистами. Крім того, у 2008 році гітариста залучили до запису саундтреків до фільму Mamma Mia.