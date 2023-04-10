Музикант з ABBA працював над найгучнішими хітами культового шведського гурту, також він брав участь у запису альбому Voyage, який вийшов у 2021 році. Проте через хворобу Лассе перестав працювати над піснями.

До теми Захищаючи Україну: загинув талановитий музикант і диригент Костянтин Старовицький

Причиною смерті музиканта став рак.

З невимовним сумом маємо повідомити, що наш улюблений Лассе заснув. Він нещодавно захворів на рак, який швидко поширювався, і вранці у Страсну п’ятницю, 7 квітня, він помер в оточенні близьких. Ми тебе дуже любимо і сумуємо за тобою,

– повідомили в родині Лассе Велландера.



Лассе Велландер був дуже популярним / Фото з соцмереж

Що відомо про музичну діяльність Лассе Велландера