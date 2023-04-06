Про непоправну втрату повідомили у Національному академічному духовому концерті, Київській опері та Національній філармонії. Там розповіли, що Костянтин Старовицький загинув, захищаючи Україну.

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Помер Костянтин Старовицький

Костянтину Старовицькому було 40 років. Відомо, що він загинув на Краматорському напрямку у середу, 5 квітня.

Загинув, захищаючи країну, Костянтин Старовицький, наш колега, який у Київській опері був артистом оркестру, а згодом – диригентом-постановником опери Г. Доніцетті "Ріта" і одним із постановників та авторів перекладу українською опери Дж. Россіні "Шлюбний вексель",

– повідомили в Київській опері.

Інформацію про місце й дату прощання повідомлять пізніше.



Костянтин Старовицький / Фото з фейсбуку

24 Канал висловлює щирі співчуття родині, друзям і близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять.

Близькі та друзі реагують на втрату

На втрату відреагувала співачка Ангеліна Карпенко. "Страшна звістка… Сьогодні на Краматорському напрямку, загинув мій колега, диригент та чудовий музикант Костянтин Старовицький. Ми колись разом працювали над виставою… Костя диригував, я співала. Мріяли про сцену, зібрали гарну команду. Тепер він гратиме свою музику разом з Небесним оркестром… Світла та добра пам'ять Герою. Вічний спокій… Україна обовʼязково переможе, ти все зробив для цього!".

Світлана Мельниченко, хормейстерка: "Новина як сніг на голову. Талановитий диригент, світла і добра людина. Пам'ятаєш, як у 130 у театрі ми писали диктанти. Пам'ятаєш прем'єру дипломної вистави, коли ти за 3 дні вчив партитуру і блискуче продиригував. У небесному оркестрі поповнення... Цінувала і продовжую цінувати нашу дружбу".

Професорка Леся Дичко: "Прекрасний музикант, виконавець, мій учень по оркестровці. Я пам’ятаю його цікаві перекладення опер Россіні для дерев'яних ансамблів. Завжди товариський, любив музику. Костя, я завжди тебе пам’ятатиму і мені дуже шкода, що сталося таке горе".

Більше про Костянтина Старовицького

Костянтин Старовицький народився у Броварах, навчався на оркестровому факультеті Національної музичної академії України, а також на вокальному і диригентському факультеті на кафедрі симфонічного диригування.

Як диригент-постановник створив виставу "Ріта", що стала номінанткою театральної премії "Київська пектораль" у чотирьох категоріях у 2016 році.

Костянтин з перших днів вторгнення мобілізувався та служив старшим стрільцем відділення роти охорони Броварського районного центру, потім перебував на Харківщині. У нього залишилась дружина, мама та донька.