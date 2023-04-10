Музыкант из ABBA работал над самыми громкими хитами культовой шведской группы, также он принимал участие в записи альбома Voyage, вышедшего в 2021 году. Однако из-за болезни Лассе перестал работать над песнями.

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Причиной смерти музыканта стал рак.

С невыразимой печалью должны сообщить, что наш любимый Лассе заснул. Он недавно заболел быстро распространяющимся раком и утром в Страстную пятницу, 7 апреля, он умер в окружении близких. Мы тебя очень любим и скучаем по тебе,

– сообщили в семье Лассе Велландера.



Лассе Велландер был очень популярен / Фото из соцсетей

Что известно о музыкальной деятельности Лассе Велландера