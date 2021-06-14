Або на паркеті, або на жінці, – Влад Яма зі сльозами розповів, якої смерті хотів Григорій Чапкіс

У неділю, 13 червня, помер видатний український танцюрист Григорій Чапкіс. Останні кілька років він був суддею шоу "Танці з зіркам". Його колега Влад Яма заявив, що хореограф розмірковував про смерть й хотів піти з життя "або на паркеті, або на жінці".

Смерть 91-річного Григорія Чапкіса стала великою трагедією для всієї країни. Найважче втрату переживають рідні та друзі легендарного танцівника. Один з них – Влад Яма, який кілька років провів з ним за суддівським столом "Танців з зірками". Він вийшов на зв'язок з колегами-ведучими та не зміг стримати сліз, ділячись спогадами про Чапкіса.

До теми Великий приклад для всіх, – зірки коментують смерть Григорія Чапкіса

Як Григорій Чапкіс говорив про смерть

Влад Яма запевнив, що Григорій Чапкіс не боявся смерті. Навіть 12 років тому він говорив про смерть з усмішкою. Хореограф, у житті якого було багато жінок, хотів відійти у вічність "або на паркеті, або на жінці". Це були дві його найбільші пристрасті.

"Якщо я помру, то або на паркеті, або на жінці". Я не знаю, як сталося, але буду вважати, що і так, і так. Бо він так хотів, він так це собі уявляв,

– оголосив Влад Яма.

"Коли поруч проходила симпатична дівчина, в нього очі палали. Коли він виходив на паркет, у нього також палали очі. Як в ансамблі Вірського 60 років тому, так і на "Лізі Сміху" два роки тому. Хочеться, щоб так було у всіх", – додав суддя "Танців з зірками".

Варто знати Велика любов великого танцюриста: що відомо про жінок й особисте життя Григорія Чапкіса

Влад Яма зауважив, що Чапкіс був переконаний у своєму довголітті. Танцівник жартував, що станцює на ювілеї з нагоди 80-річчя зіркового товариша, який на 52 роки молодший від нього.

"11 років тому я запізнювався до нього на ювілей, йому було 80. Це було в лютому. Скасували рейс з Івано-Франківська, мені довелося брати якусь автівку, по льоду летіти ці 700 кілометрів. Він сказав: "Владе, не поспішай, все добре! Якщо ти все ж встигнеш і станцюєш на мої 80, то я станцюю на твої 80", – пригадав Влад Яма.

Він заявив, що хоч фактично не був учнем Григорія Чапкіса, перейняв від нього багато – "ставлення до танцю, до жінок, до життя". Коли б танцівники не зустрічалися, вони завжди по-чоловічому, по-дружньому обіймалися.

Смерть Григорія Чапкіса: важливе