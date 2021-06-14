Великий приклад для всіх, – зірки коментують смерть Григорія Чапкіса

Близьке оточення Григорія Чапкіса повідомило про смерть легендарного українського танцюриста. На сумну звістку вже реагують українські зірки – Юрій Горбунов, Володимир Завадюк та інші.

13 червня не стало відомого українського танцюриста Григорія Чапкіса. За словами його сина Грега, зірковий батько помер "від віку". Раніше він кілька разів потрапляв до лікарні.

Важливо Все почало відмовляти, – син Чапкіса назвав причину смерті легендарного танцюриста

Григорій Чапкіс був суддею на популярному шоу "Танці з зірками". Чимало українських зірок були знайомі з танцівником, адже брали участь в проєкті. Тож вони не можуть залишитися осторонь трагічної новини.

Як зірки реагують на смерть Григорія Чапкіса

Володимир Завадюк

Продюсер шоу "Танці з зірками" висловився про втрату легендарного хореографа: "Такі як ви не вмирають, вони живуть вічно. Безмірно вдячний світу, що зміг доторкнутися до величини особистості й таланту цієї людини".

Якби не ви, "Танці з зірками" ніколи не були б такими. І водночас якби не "Танці", можливо, не було б цих 2 років. Ви часто говорили мені, що робота тримає вас в тонусі й мотивує жити. А жити ви вміли краще нас, 30 літніх,

– написав продюсер.

Володимир Завадюк також висловив співчуття синові танцівника та зазначив, що ідея запросити Грега до України на шоу була дуже вдалою. Продюсер наголосив, що Григорій Чапкіс дуже пишався сином.

"Дякую за приклад. За божевільну любов до танцю. За невпинну віру в талант інших. І за слова, які ви написали мені на титульній сторінці своєї книги: "…просто будьте щасливою людиною, Володю". Спасибі, що несли культуру, традиції, свято. І вибачте, що особисто не попрощався з вами в лікарні. Хоча, думаю, ви б хотіли, щоб я запам’ятав вас в білому фраку, як в крайньому ефірі", – підсумував Завадюк.

Юрій Горбунов

Ведучий також вшанував пам'ять померлого хореографа: "Вічна пам'ять вам, маестро! Важко без вас тепер уявити "Танці з зірками!". Великий приклад для всіх, як треба любити професію, свою справу і життя!".

Юлія Саніна

Співачка та фронтвумен гурту The Hardkiss опублікувала лаконічну інстаграм-сторіз: "Повага та пам'ять".



Юлія Саніна про смерть Чапкіса / Фото з інстаграм-сторіз

Варто знати Помер Григорій Чапкіс: біографія видатного українського танцюриста

Ілона Гвоздьова

Танцівниця Ілона Гвоздьова опублікувала миловидне фото з Григорієм Чапкісом і написала: "Світла пам'ять чудовому танцівнику, людині, чоловікові, батькові. Пам'ятатимемо завжди".



Ілона Гвоздьова з Григорієм Чапкісом / Фото з інстаграм-сторіз