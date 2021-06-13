Помер Григорій Чапкіс – легендарний танцюрист

Відомого українського танцюриста і хореографа Григорія Чапкіса не стало 13 червня. Йому був 91 рік.

Про смерть Григорія Чапкіса повідомили у близькому оточенні легендарного хореографа. Відомо, що раніше танцюрист декілька разів потрапляв до рук лікарів через запалення легенів й перебував у реанімації, бо мав важкий стан здоров'я.

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Точну причину смерті наразі не називають. Син Чапкіса Грег вже відреагував на трагедію, розмістивши історію в інстаграмі.



Реакція сина Чапкіса / Скриншот з інстаграму

Чапкіс тривалий час хворів

У грудні 2020 року артист потрапив до лікарні із двобічною пневмонією. Йому було важко дихати, однак результати на коронавірус були негативними.

Перед Новим роком Чапкіса виписали з лікарні. Проте 6 січня танцівника знову госпіталізували. Річ у тім, що він недолікував запалення легень.

Наприкінці січня Чапкіс розповів, що його стан був невтішний.

Коли танцюрист втретє потрапив до лікарні, йому скувало спину і ноги.

Що відомо про Григорія Чапкіса

Григорій Чапкіс був великою постаттю у світі танцю і хореографії України.

Відомо, що чоловік був головним балетмейстром ансамблю бального танцю "Натхнення", а також заснував власну Школу танців Чапкіса. Хореограф займався світською діяльністю й був одним із членів журі шоу "Танці з зірками".

За свій вклад у культурний розвиток країни, Григорій Чапкіс має звання Народного артиста України та раніше отримав орден князя Ярослава Мудрого V ступеня.

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