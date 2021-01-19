Сын популярной американской супермодели Стефани Сеймур – Гарри Брант умер во время борьбы с наркозависимостью в 24-летнем возрасте. Причиной смерти стала случайная передозировка лекарствами, которые продаются по рецепту.

Известно, что Гарри Брант длительное время боролся с наркозависимостью. О смерти знаменитости в официальном заявлении сообщила его семья. Об этом говорится на сайте The New York Times.

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Умер Гарри Брант

"Мы всегда будем расстроены тем, что его жизнь была прервана этой разрушительной болезнью. Он многого достиг за свои 24 года, но у нас никогда больше не будет возможности увидеть, сколько еще Гарри мог сделать. Он был не просто нашим сыном. Гарри был также замечательным братом, любящим внуком, любимым дядей и заботливым другом. Он был творческой, любящей и сильной личностью, которая принесла свет в сердца стольких людей. Он был действительно хорошим человеком внутри и снаружи", – говорится в заявлении.

Гарри Брант в этом году планировал серьезно заняться своим здоровьем и отправиться на лечение. Однако сокрушительная болезнь отняла у него этот шанс. В возрасте 24 лет парень случайно передозировался медикаментами, которые продаются только по рецепту врача.



Гарри Брант / Фото Getty Image

Что известно о Гарри Бранта

Гарри Брант родился в браке супермодели Стефани Сеймур с миллиардером. Парень решил пойти по пути знаменитой матери. Он успешно строил карьеру в модной индустрии. В 16-летнем возрасте Гарри дебютировал на всемирно известном бале Met Gala. За свои 24 года парень успел стать звездой Vogue Italia и участвовал в грандиозных шоу Balmain.

Вместе с братом Питером Гарри запустил линию косметики для бренда M.A.C. Эти средства были унисекс – подходили как для мужчин, так и для женщин. Также Гарри и Питер были известны в светских кругах, без них не происходила ни одна вечеринка. В fashion-мире ребят называли "самыми красивыми юными братьями Нью-Йорка".



Гарри Брант с братом Питером / Фото Getty Image