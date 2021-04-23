Помер фронтмен групи Digital Underground репер Shock G

Хіп-хоп втратив ще одну легенду – репера Shock G. Чоловік помер у віці 57 років. Саме Shock G віднайшов і подарував світові музики такого видатного реп-виконавця як Тупак Шакур. Що відомо про смерть Shock G – читайте далі.

Грегорі Едварда Джейкобса, більше відомого як Shock G, фронтмена впливової хіп-хоп гурту Digital Underground, знайшли мертвим 23 квітня, у четвер, у готелі в місті Тампа, штат Флорида. Невідомо, що саме стало причиною смерті виконавця.

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Свої співчуття стосовно смерті Shock G вже висловив співзасновник гурту Digital Underground, Chopmaster J., у своєму інстаграмі.

"Майже 34 роки тому у нас зародилася дика ідея, що ми можемо стати хіп-хоп гуртом і пізнати світ. Ця мрія стала реальністю, однак потім ця реальність стала для декого кошмаром. Спочивай у мирі, мій брате Грег Джейкобc", – написав чоловік.

Що відомо про Shock G

Shock G був лідером хіп-хоп гурту Digital Underground, яку заснував у 1987 році разом з артистами Chopmaster J і Kenny-K. Репер став відомим завдяки хіту, який вийшов у 1990 році з назвою The Humpty Dance. Пісня навіть отримала номінацію на премію Греммі.

У складі Digital Underground, яка проіснувала до 2008 року, у різний час виступали близько 40 різних реперів, у тому числі й Тупак Шакур. Саме Shock G допоміг виконавцю почати кар'єру. Першим треком, у якому Тупак читає реп, стала композиція Same Song від Digital Underground. У додаток до своєї роботи з Тупаком, Shock G продюсував таких виконавців як Dr. Dre, Prince та KRS-One.