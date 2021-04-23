Грегорі Едварда Джейкобса, більше відомого як Shock G, фронтмена впливової хіп-хоп гурту Digital Underground, знайшли мертвим 23 квітня, у четвер, у готелі в місті Тампа, штат Флорида. Невідомо, що саме стало причиною смерті виконавця.

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Свої співчуття стосовно смерті Shock G вже висловив співзасновник гурту Digital Underground, Chopmaster J., у своєму інстаграмі.

"Майже 34 роки тому у нас зародилася дика ідея, що ми можемо стати хіп-хоп гуртом і пізнати світ. Ця мрія стала реальністю, однак потім ця реальність стала для декого кошмаром. Спочивай у мирі, мій брате Грег Джейкобc", – написав чоловік.

Що відомо про Shock G